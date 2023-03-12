صوان: التوافق الوطني مفتاح الحل للأزمة في حال اختلاف مجلسي النواب والدولة

الوطن / رصد

أكد رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان على ان ترحيب المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بتوافق مجلسي النواب والدولة على التعديل الدستوري الـ13 ودعوته لهما لاستكمال باقي الاستحقاقات للبناء عليه خطوة مهمة.

مشيرا في تصريحات صحفية الى ان دعوة باتيلي للمجلسين يعد تأكيدا على مشروع التوافق الوطني المبني على ملكية الليبيين للحل الذي ندعو إليه ونتسمك به والذي يعد مفتاح الحل للأزمة مهما كانت الصعوبات التي تواجه المجلسين.

ولفت صوان الى اهمية التعجيل بتشكيل اللجنة رفيعة المستوى التي تمثل كل الاطراف الرئيسية، لتكون الضامن لوضع الترتيبات بايجاد سلطة تنفيذية موحدة قادرة على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

مبينا ان اللجنة رفيعة المستوى يمكن أن تسد أي فجوات يخفق المجلسان أو لجنة 6+6 في التوافق عليها مع ضرورة وضع سقف زمني محدد لها في ظل نفاذ الوقت وعدم الامكانية باستمرار الانقسام.