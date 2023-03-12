الشيباني: مجلس النواب يرحب بأي مبادرة لحل الأزمة بشرط أن لا تقصي المجلس

الوطن|رصد

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني أن مجلس النواب يرحب بأي مبادرة قد تفضي لحلّ للأزمة الليبية شرط أن لا تقصي مجلس النواب.

وأضاف يالشيباني أن مجلس النواب لن يقبل بإدخال طرف آخر على العملية السياسية، وسيتخذ خطوات أخرى من خلال تعديل دستوري وتشكيل حكومة جديدة تشرف على إجراء الانتخابات دون الرجوع إلى البعثة الأممية، مقترحًا تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات القادمة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أي قرار يصدر عن البعثة الأممية لن يكون ملزمًا للدولة الليبية دون اعتماده من مجلس الأمن، مؤكدًا أن المبادرة الجديدة “غامضة” دون توضيح الآلية التي سيتم من خلالها جمع الأطراف الليبية التي لا يمكن جمعها، لافتًا إلى أن البعثة الأممية لا تفهم التركيبة الليبية.

وأوضح الشيباني إلى أن الأزمة في ليبيا تتلخص في “انعدام الثقة بين الأطراف الليبية التي تسعى لأن تكون مُمثلةً في أي جسم قادم“، مشيرًا إلى أن مجلس النواب قرّر ترك القرار للشعب الليبي من خلال “إقرار شروط ترشحٍ مُخالفة“، بهدف عدم إقصاء أي من الأطراف.