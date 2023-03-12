“بتهمة اختلاس 375 ألف دينار”.. النائب العام يوقف 3 موظفين بمصرف الجمهورية

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أمر النائب العام الصديق الصور بحبس 3 موظفين بفرع مصرف الجمهورية فرع الظهرة في طرابلس وضبط وإحضار المتهم الغائب لتورطهم في اختلاس 375 ألف دينار من أموال المصرف.

وفي التفاصيل قامت إحدى موظفات قسم الائتمان بفتح 15 حسابًا مصرفيًا نُسبت إدارتها إلى أسماء وهمية حيث عملت على تجزئة المبلغ المختلس وتحويله إلى الحسابات الوهمية كائتمان وسحب المبلغ نقداً عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به بمساعدة أحد موظفي المصرف.

ومن خلال التقصي بواقعة الاختلاس ثبتت مسؤولية رئيس قسم الائتمان التخلّي عن مفاتيح النفاذ إلى منظومة عمل المصرف لفائدة المتهمة بالاضافة الى مسؤول المراجعة الذي أعرض عن إعداد تقرير بشأن الواقعة رغم ظهور مخالفة الضوابط أمامه عند تحويل المبلغ المختلَس من حساب الوسيط إلى الحسابات المستحدثة.