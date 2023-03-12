الهنقاري: مبادرة باتيلي مثل سابقاتها مجرد حل تلفيقي فاشل

زعم محمد الهنقاري، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن مبادرة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، مثل سابقاتها مجرد حل تلفيقي فاشل، بحسب وصفه.

وقال الهنقاري في منشور عبر «فيسبوك»: “في اعتقادي بخصوص مبادرة باتيلي، فهي عبارة عن حل تلفيقي مثل الحلول السابقة الفاشلة منذ ازمة الانقسام”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “يبقي في وجهة نظري الحل والفيصل للازمة الليبية السياسية هو الاستفتاء علي الدستور من الشعب مالك القرار؛ المغتصب من قبل جماعات مؤدلجة وعائلات عسكرية”، على حد قوله.

وتابع “اخرجوا لنا الدستور من سباته العميق، إذا كان هدفكم الوطن كما تدعون وانزلوا لصناديق الاقتراع لنختار الأفضل معا، إذا ثقتكم في رضا الشعب عنكم كما تدعون”، بحسب حديثه.