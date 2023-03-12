سقوط أمطار متفرقة على الشمال الشرقي للبلاد

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة.

وبحسب النشرة الجوية تكون السماء في راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب, تتكاثر تدريجياً مساء هذا اليوم.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (22-26)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

بينما في الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على المناطق الساحلية مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر تصحبها سحب رعدية.

والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (20-25)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

أما في الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة تكون حالة السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27- 31)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على مناطق الجفرة.

وفي الواحات- السرير-تازربو-الكفرة تكون حالة السماء صافية، الرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27-30)مْ وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الغد