المنقوش ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران وإعادة فتح السفارات بين البلدين.

وأشادت الخارجية بدول الصين والعراق وسلطنة عمان ونجاحها في دور الوساطة بين السعودية وإيران، معتبرة أن هذا التقدم المحرز يعكس التزام الأطراف كافة بتفضيل الحوار والطرق السلمية بعيدا عن العنف.

وقالت الخارجية إن هذا الاتفاق الذي يخدم مصلحة البلدين والمنطقة يؤسس لإطلاق حوار عربي إيراني يخفف حدة التوتر في الشرق الأوسط.

وأعلنت دول السعودية وإيران والصين في بيان ثلاثي استئناف العلاقات بين البلدين، وفتح سفارتي الدولتين واحترام سيادتهما.

