الطقس في ليبيا.. أمطار متوقعة والحرارة تصل لـ 30 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تكاثرا للسحب على مناطق الشمال الشرقي، مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة.

وفي منطقة (راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء قليلة السحب، وتتكاثر تدريجيا مساء هذا اليوم، بينما الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على المناطق الساحلية مع هطول أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر، تصحبها سحب رعدية.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، بينما تتراوح درجات الحرارة بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا.

وعن طقس (الجفرة – سبها-غـات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و31 درجة مئوية وتسجل انخفاضا غدا على مناطق الجفرة.

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وأخيراً (الواحات- السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 27 و30 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا تدريجي بداية من غد.