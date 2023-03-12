البشتي: على باتيلي أن يدرك بأن الحل الوحيد يكمن في سحب كل السلاح

طالب المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، رئيس بعثة الدعم الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بأن يدرك بأن الحل الوحيد يكمن في سحب كل السلاح.

وقال البشتي في منشور له، عبر «فيسبوك»: “على السيد باتيلي، وفي إطار محاولاته وسعيه لإيجاد حل للأزمة الليبيبة، أن يدرك أن الحل الوحيد يكمن ويرتكز أساسا على ضرورة سحب كل السلاح من كل الأطراف التي تتمترس خلفه الآن للسيطرة على المشهد السياسي ونهب ثرواتنا”.

وأضاف “عليه أيضا أن يتمكن من جعل السلاح حكرا على المؤسسات الشرعية للدولة سواء العسكرية منها أو الأمنية، وغير ذلك لن يكون ثمة حل، وسيبقى السيد باتيلي، مستمرا في مطالباته ومناشداته لكل الأطراف للخروج من الأزمة دون جدوى، ودون أن يجد آذان صاغية للأسف الشديد”.