الولايات المتحدة تدعو الأطراف الليبية إلى كسر الجود السياسي

دعا المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند الأطراف السياسية الليبية إلى النظر في أن يكونوا جزءًا من حل يكسر الجمود السياسي في ليبيا.

وقال نورلاند بحسب تغريدة لسفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا “أحث الأطراف السياسية الليبية على الاستماع إلى ملاحظات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (عبد الله) باتيلي والنظر في كيفية أن يكونوا جزءًا من حل يكسر الجمود السياسي”.

وتتضمن المبادرة التي طرحها باتيلي تشكيل لجنة توجيهية رفيعة المستوى تجمع كل أصحاب المصلحة والمؤسسات والشخصيات والقادة القبليين والنساء والشباب، وتكون مهمتها الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، من خلال تيسير اعتماد الإطار القانوني وخارطة الطريق المحددة وفق جدول زمني لعقد الانتخابات في 2023.