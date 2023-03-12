بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 12 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاحد 12 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تكاثر للسحب علي مناطق الشمال الشرقي مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب, تتكاثر تدريجياً مساء هذا اليوم.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-26)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب، تتكاثر مساء اليوم على المناطق الساحلية مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر تصحبها سحب رعدية.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-25)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27- 31)مْ وتسجل انخفاض يوم الغد على مناطق الجفرة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (27-30)مْ وتسجل انخفاض تدريجي بداية من يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:12)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:20).