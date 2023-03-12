الجديد: الصديق الكبير يبيع الوهم للناس البسطاء

أكد مختار الجديد، الخبير الاقتصادي، أن محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، يبيع الوهم للناس البسطاء.

وقال الجديد في تدوينة على فيسبوك، إن “الصديق الكبير يقول: إنه لا يستطيع تخفيض سعر الصرف وجعل الدولار بدينار”

وتابع؛ “وأقول له: لم يطلب أحد منك تخفيض الدولار إلى دينار فهذا طلب غير عقلاني ولكن ما نطلبه منك هو تخفيضه في حدود الممكن وفقا لما أوصت به اللجنة الفنية للمصرف المركزي”.

وأردف؛ “الصديق الكبير: يقول إن اعتماد ليبيا على النفط لا يسمح بتخفيض سعر الصرف ويقول شوفوا اليمن وسوريا واحمدوا الله”.

وأشار الجديد؛ “وأقول له؛ الحمد لله في كل وقت وحال ولكنك لم تأتي بجديد ونحن نعتمد عليه منذ ستين سنة . كما تعتمد عليه السعودية والإمارات والكويت التي يفترض أن تقارننا بها بدلا من مقارنتنا باليمن وسوريا”.

وعقب موضحًا أن “الصديق الكبير يقول: إنه لتخفيض سعر الصرف يجب تنويع مصادر الدخل”.

وأكمل؛ “وأقول له: إنك على رأس أهم مؤسسة في ليبيا على مدار اثني عشر سنة فمن الذي منعك من فعل ذلك. وما الذي فعلته لتحقيق ذلك. أم أنك تطلب من الناس فعل ذلك!”.

وقال الجديد؛ إن “الصديق الكبير يقول: لو استطعنا تنويع مصادر الدخل يمكن تخفيض سعر الصرف إلى ثلاثين قرش”.، مردفًا “وأقول له: هذا هو المستحيل بعينه ولن يرجع سعر الصرف إلى هذا المستوى “.

وختم موضحًا “وإن كنت لا تعلم ذلك فتلك مصيبة. وإن كنت تعلم ولكنك تبيع الوهم للناس البسطاء وتضللهم فالمصيبة أكبر”.