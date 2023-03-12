المنفي: عازمون على تطبيق خارطة الطريق بما يضمن استقرار ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي العزم على تطبيق كامل لخارطة الطريق ومخرجات برلين وتوصيات وقرارات مجلس الأمن بما يضمن سيادة ليبيا واستقرارها الأمني والنفطي، وتوحيد مؤسساتها السيادية والاقتصادية، وضمان حيادها السياسي كمتلازمات لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة.

وأعرب المنفي في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” عن دعمه الكامل والمستمر للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي منذ ترشيحه لمهمته الصعبة في ليبيا، مثمنا جهوده الصادقة لإنجاز انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية عام 2023 بملكية ليبية.

وأشار المنفي إلى استمرار التنسيق مع المجتمع الدولي ودول الجوار وكل القوى السياسية الليبية والمؤسسات المعنية لاستكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية المرتكزة على المصالحة وتوحيد المؤسسات ومبادئ العدالة والشفافية والحياد.