الملف الليبي على طاولة جدول أعمال زيارة (بوريل ) للجزائر

الجزائر 12 مارس 2023 م ( وال ) -أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، أن الملف الليبي سيكون في جدول أعمال زيارة رسمية لمسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى الجزائر، اليوم الأحد.

وبحسب الوزارة الجزائرية، فإن زيارة المسؤول الأوروبي ستناقش عدة ملفات دولية وإقليمية، على رأسها الوضع الأمني في البحر المتوسط من خلال قضية الهجرة السرية، وكذا الوضع في كل من دول الساحل، ليبيا، الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية.

وتأتي زيارة “بوريل” للجزائر مع شاط دبلوماسي أوروبي أمريكي مكثف يجري في ليبيا عبر مبعوثي أربع دول هي باريس وبرلين وروما ولندن بجانب واشنطن، بهدف تقديم الزخم اللازم لمبادرة المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، التي أعلن عن محاورها، أمس السبت، بالعاصمة طرابلس لإجراء الانتخابات قبل انقضاء العام الجاري.

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