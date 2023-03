قال مدير إدارة المختبرات الطبية ومصارف الدم “سيف الجهيمي” إن إغلاق مصرف الدم جاء إثر تراكمات سنين بسبب نقص المستلزمات الطبية كأكياس الدم التي استهلكت أثناء جائحة كورونا.

وأضاف “الجهيمي” في مداخلة هاتفية مع “الأحرار” أن التعاقدات لاستجلاب المعدات كانت عبر العطاء العام، مؤكدا أن الوضع في طريقه إلى الحل بتوفير المعدات بشكل مستعجل إلى حين إنهاء الإشكالية.

وأشار “الجهيمي” إلى أن الكمية التي أعلن جهاز الإمداد الطبي وصولها ليست كافية لتغطية الاحتياجات، ولكن ستسهم في حل جزء من المشكلة على الأقل وفق تعبيره.

وكان مصرف الدم المركزي بطرابلس قد أعلن توقف استقبال طلبيات الدم لعدم وجود الأكياس ومشغلات المعامل بالمصرف رغم مخاطبته المتكررة للجهات المعنية.

المصدر: ليبيا الأحرار

The post “أكياس الدم”.. أزمة مستمرة منذ مدة ووعود بحلها قريبا appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار