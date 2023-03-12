الترجمان: باتيلي سيشكل لجنة للذهاب إلى الانتخابات

الوطن| رصد

أكد رئيس مجموعة العمل الوطني للدراسات، خالد الترجمان، أن التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي كانت أكثر وضوحا.

وأوضح الترجمان، في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن باتيلي شكك في شرعية مجلسي الدولة والنواب في نفس الوقت طالبهما بإنجاز استحقاق الانتخابات.

ورأى أن باتيلي سوف يذهب إلى تشكيل لجنة بديلة للذهاب إلى الانتخابات.

وأكد باتيلي إمكانية وضع خريطة واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف شهر يونيو المقبل.

وخلال مؤتمر صحفي في طرابلس، أشار باتيلي إلى أن الخلاف ما زال قائما حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية رغم إعلان رئيسي مجلسي النواب والدولة الوصول إلى اتفاق بشأن الإعلان الدستوري.

وطالب المبعوث الأممي الأطراف الدولية بالحديث بصوت واحد والاستجابة لنداء الليبيين في تطلعهم للانتخابات.