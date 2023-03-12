تراجع الدولار وارتفاع الإسترليني أمام الدينار

العنوان-طرابلس

انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع.

وتراجع متوسط سعر الدولار الأمريكي إلى 4.82 دينار مقابل 4.85 دينار نهاية الأسبوع الماضي بفارق 30 درهما، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي.

في حين ارتفع الجنيه الإسترليني بفارق 50 درهما، مسجلا 5.80 دينار مقابل 5.75، الخميس، في حين صعد متوسط سعر اليورو إلى 5.13 مقابل 5.11 دينار الخميس الماضي.

وهبط سعر الريال السعودي إلى 1.28 دينار مقابل 1.29 دينار، وأيضا الدرهم الإماراتي إلى 1.31 مقابل 1.32 دينار، في حين ارتفع سعر الدينار التونسي إلى 1.54 مقابل 1.53 دينار الخميس.

ولم يتغير سعر صرف الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.