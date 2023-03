بلها: مبادرة باتيلي تفتقر إلى الإطار التأسيسي الواضح وإلى الترتيب الزمني المحدد

ليبيا – قال رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا أشرف بلها إنه لا يرى شيئًا مختلفًا في حديث المبعوث الأممي اليوم.

بلها أشار في تصريح لقناة “فبراير” إلى أنه يبدو أن البعثة الأممية لاتزال تلتمس طريقها في ظل تناقضات المواقف الداخلية والدولية.

واعتبر أن مبادرة باتيلي تفتقر إلى الإطار التأسيسي الواضح وإلى الترتيب الزمني المحدد.

وعبّر عن خشيته من أن ينتهي هذا العام دون إجراء الانتخابات بسبب الصياغة المبهمة لمبادرة باتيلي.

