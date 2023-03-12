الطقس: تكاثر للسحب على مناطق الشمال الشرقي مع سقوط أمطار متفرقة 

طرابلس 12 مارس 2023 (وال) – تشهد مناطق الشمال الشرقي من البلاد، مساء اليوم سقوط أمطار متفرقة خاصة على مناطق الجبل الأخضر تصحبها سحب رعدية.

وذكر المركز الوطنى للأرصاد الجوية في نشرته اليومية، أن مناطق راس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة والجبل الغربي، تتكاثر فيها السحب تدريجياً مساء هذا اليوم، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (22-26)مْ، وتسجل انخفاضا يوم الغد.

وتتكاثر السحب هذا اليوم على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد، مع سقوط أمطار متفرقة خاصة على الجبل الأخضر تصحبها سحب رعدية، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (20-25)مْ، وتسجل انخفاضا يوم الغد.

وتكون السماء صافية على مناطق الجفرة وسبها وغـات وغدامس والحمادة، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ومتغيره الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة على مناطق الواحات والسرير وتازربو والكفرة، ودرجات الحرارة تتراوح مابين (27- 31)مْ، وتسجل انخفاضا يوم الغد على أغلب المناطق. (وال _ طرابلس)

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