مصادر توضح سبب الاستنفار الامني في العاصمة طرابلس

أوضحت مصادر محلية سبب الاستنفار الامني لقوات جهاز الردع الخاصة والذي تشهده العاصمة طرابلس اليوم الاحد.

وبحسب المصادر فإن الاستنفار الأمني لقوات جهاز الردع الخاصة من جزيرة النبراس وحتى طريق السكة سببه تأمين “أيوب امبيرش” والذي يحضر اجتماع موسع مع حكومة الوحدة الوطنية والذي يضم رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة وبعض الوزراء وآمر المنطقة العسكرية طرابلس وعدد من امراء المناطق العسكرية الاخرى ورئيس الاركان العامة محمد الحداد ورئيس جهاز المخابرات حسين العائب ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك وعدد من المسؤولين.

واشارت المصادر إلى أن سبب الاجتماع يأتي على خلفية مناقشة توقف مرتبات قوات الجيش بالمنطقة الغربية وتأخرها منذ عدة أشهر.