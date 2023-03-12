مجلس النواب يُشارك في افتتاح الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

أخبار ليبيا 24

شارك وفد مجلس النواب، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس، فوزي النويري، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي والدورة (211) للمجلس الحاكم التي انطلقت السبت في العاصمة البحرينية المنامة.

وقال الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن الجلسة عقدت تحت شعار “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في كلمة مسجلة على دور الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة، ومكافحة التعصب.

وضم الوفد البرلماني الليبي رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رمضان شمبش، وعضوتي المجلس ربيعة أبوراص، وسلطنة المسماري.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي افتتحت أعمالها السبت حتي 15 من مارس الجاري.