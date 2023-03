ليبيا – أكد رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل أن جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي؛ مرتهنة بإرادة الفاعلين من الدول الكبرى في المشهد الليبي فيما يخص الانتخابات.

عقيل ضرب المثل في ذلك وفقاً لـ “سكاي نيوز عربية” بتجربة المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز حين دفعت نحو تشكيل ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي اتفق على إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، لكن لم تتم نتيجة عدم تهيئة الأوضاع الأمنية والسياسية اللازمة.

Shares

The post عقيل: جهود باتيلي فيما يخص الانتخابات مرتهنة بإرادة الفاعلين من الدول الكبرى في المشهد الليبي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية