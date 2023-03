قال عضو مجلس النواب “عبدالسلام نصية”، إن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي لم يقدم شرحا أو تفصيلا واضحا لمبادرته خلال مؤتمره الصحفي، مضيفا أنه كان قريبا جدا مما تم طرحه بخصوص الدمج بين التعديل الدستوري الـ13 ومبادرته التي أعلن عنها سابقا.

واعتبر نصية في منشور له على فيسبوك، أن ما تم طرحه من الدمج يعتبر مخرجا جيدا، مشيرا إلى أن باتيلي كان مشتتا؛ حيث أضاف إلى مهام اللجنة الرفعية مساءلة الميثاق الوطني للمترشحين للرئاسة وكيفية تأمين الانتخابات وتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية.

وذكر نصية أن الفكرة عند باتيلي إما أنها لم تكتمل وأجبر على طرحها تحت ضغوط دولية وإقليمية وإما أنه اصطدم بعدم وجود توافق دولي وإقليمي كما حدث لمن قبله، بحسب قوله.

ودعا نصية باتيلي إلى دعوة لجنة 6+6 إلى الانعقاد مع إضافة أطراف الصراع إليها؛ لإنجاز مهامها خلال مدة زمنية معينة، والتي تتلخص في إعداد قوانين الانتخابات، وإعداد آلية توحيد السلطة التنفيذي، وإعداد ميثاق وطني لمرشحي الانتخابات الرئاسية، وإعداد برنامج توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتأمين الانتخابات.

وحذّر نصية من أن اختيار باتيلي المضي قدما في مبادرته التي وصفها بـ”غير المفهومة وغير الواضحة”، يوصل إلى نفس النقطة التي وصل اليها من كان قبله، وأنه يضيف اسمه إلى أسماء من أسهموا في إدارة الأزمة وفقا لمصالح الدول الإقليمية والدولية التي أوصلت البلاد في عدد من المرات إلى انفلات أمني وقتال بين الليبيين، وفق قوله.

المصدر: صفحة عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية على فيسبوك

The post “فكرة باتيلي غير مكتملة”.. نصية يعلق على المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي: appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار