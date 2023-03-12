وفد برلماني ليبي يشارك في أعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي

شارك وفد مجلس النواب، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، في الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي والدورة (211) للمجلس الحاكم التي انطلقت السبت في العاصمة البحرينية المنامة.

وحسب بيان صادر عن مجلس النواب، عقدت الجلسة تحت شعار “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب”.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في كلمة مسجلة، دور الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة، ومكافحة التعصب.

وضم الوفد البرلماني الليبي كلا من رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رمضان شمبش، وعضوتي المجلس ربيعة أبوراص، وسلطنة المسماري.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي افتتحت أعمالها السبت حتى 15 من مارس الجاري.