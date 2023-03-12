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وفد نيابي يشارك بأعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

شارك وفد مجلس النواب برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” في الجلسة الافتتاحية لأعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي والدورة (211) للمجلس الحاكم التي انطلقت السبت في العاصمة البحرينية المنامة تحت شعار( تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة : مكافحة التعصب)

وضم الوفد المشارك  رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ” رمضان شمبش ” وأعضاء المجلس “ربيعة أبوراص” و “سلطنة المسماري”.

و افتتحت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس النواب البحريني ” احمد بن سلمان المسلم ” تلتها كلمة لرئيس الاتحاد البرلماني الدولي ” دوارتي باتشيكو ” رحبوا خلالها بالوفود المشاركة وكذلك ألقى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس كلمة مسجلة، أكد فيها على دور الاتحاد البرلماني الدولي في تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة، ومكافحة التعصب .

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الاتحاد البرلماني الدولي تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات ليبيا مجلس النواب

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الوطن الليبية

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