بليحق: الدبيبة هو من عطّل الانتخابات والبرلمان لم يكن عائقاً أمام إجرائها

أكد الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن هناك أطراف دولية لديها اعتراض على مترشحين بعينهم أجاز لهم قانون الانتخابات الترشح، وبالتالي وصلنا إلى إعلان القوة القاهرة، قُبيل 24 ديسمبر بشهر.

وقال بليحق، في تصريحات تليفزيونية: “الدبيبة هو من عطل الانتخابات بدعمه للقوى المسلحة التي اقتحمت مقر مفوضية الانتحابات، لتعطيل حل الأزمة السياسية الليبية، فحكومة الدبيبة لم يذكرها المبعوث الأممي رغم أنها جزء مهم جدًا في إجراء الانتخابات المقبلة”.

وأضاف “لو لم تكن هناك حكومة موحدة على كامل البلاد، سوف تكون هناك تحديات كبيرة لإجراء الانتخابات، فالجسم التشريعي وهو مجلس النواب لم يكن عائقًا في إجراء الانتخابات، لا في عام 2021 ولا في هذا العام، وخلال الأيام المقبلة سيكون هناك تشكيل للجنة «6+6» من مجلسي النواب والدولة، لمراجعة قوانين الانتخابات والتوافق عليها”.