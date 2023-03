قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” إن ليبيا تستعد لإجراء جولة تراخيص النفط والغاز لعام 2024.

وذكر بن قدارة أنه إذا نجحت ليبيا في إجراء جولة التراخيص العام المقبل، فستكون الأولى لها منذ ما يقرب من عقدين، معتبرا أن هذا سيساعد في الوصول إلى إنتاج مليوني برميل يوميا خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأشار بن قدارة إلى احتمالية إنشاء مصنع تسييل للغاز الطبيعي وخط أنابيب غاز إلى مصر مع روابط لمنشأة إدكو ومحطات دمياط.

وبحسب مؤشرات أوبك لشهر يناير انخفض معدل الإنتاج في ليبيا إلى 1.148 مليون برميل يوميا بعد أن بلغ متوسطه 1.153 مليون برميل يوميا في الربع الأخير لعام 2023.

ووفقا لتقرير صادر عن غرفة الطاقة الإفريقية الشهر الماضي فإن إنتاج ليبيا قد يصل إلى 1.8 مليون برميل في اليوم كحد أقصى بحلول عام 2024.

ويبلغ إنتاج الغاز الليبي حاليًا 1.3 مليار قدم مكعب يوميًا، مع إمكانية تصدير 250 مليون قدم مكعب في اليوم عبر خط أنابيب “غرين ستريم”.

المصدر: موقع أويل برايس

