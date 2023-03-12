دبيبة يدشن أكبر مصنع ليبي للمكرونة والكسكسي في شمال أفريقيا

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، في تدشين “مجموعة وهيبة القابضة” لأكبر مصنع للمكرونة والكسكسي والسميد في شمال أفريقيا بمجمع الدافنية للصناعات الغذائية.

وحضر التدشين، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ووزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، ووزير المواصلات محمد الشهوبي.

واليوم، تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رفقة عدد من الوزراء، شركة الجيد للصناعات الغذائية للوقوف على سير العمل بها.

واطلع رئيس الوزراء على رؤية مجلس الإدارة المستقبلية لفتح خطوط إنتاجية جديدة في الفترة القريبة، معرباً عن إعجابه بتوطين الصناعات الغدائية داخل ليبيا بأيادٍ ليبية.

وقال بيان لمنصة حكومتنا: “طمأن دبيبة المواطنين بأن أبناءهم بهذا المصنع يواصلون الليل بالنهار لتوفير الاحتياجات الأساسية من الألبان والعصائر والأجبان وبكميات وفيرة، لتوزيعها في كافة ربوع ليبيا ضمن تعليماته العاجلة، لتوفير احتياجات المواطن الأساسية خلال شهر رمضان المبارك”.

وعلى هامش الزيارة، تم افتتاح خط جديد لجبنة المثلثات لتتحول الشركة من شركة مستوردة للأجبان إلى شركة مصنعة بقدرة إنتاجية تبلغ 3600 عبوة في الساعة و96 ألف يوميا و2,8 مليون عبوة شهريا.