المريمي: مجلس النواب لم يكن يوماً مُعطلاً للانتخابات

الوطن| رصد

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن المبعوث الأممي عبد الله باتيلي تجرأ على مجلس النواب وكذلك على مجلس الدولة، معتبراً أن خطوته الأخيرة تخطٍ لهما.

المريمي وفي لقاء تلفزيوني رصده موقع الوطن، أكد أن مجلس النواب يعد أهم المؤسسات الليبية ويعمل بكل الطرق على استقرار الأوضاع وحل الأزمات السياسية، وأنه قام بكل ما يجب القيام به، خاصة تجاه المفوضية العليا للانتخابات من أجل إتمام العملية الانتخابية البرلمانية منها والرئاسية.

هذا وشدد المريمي في حديثه على أن مجلس النواب لم يكن يوماً مُعطّلاً للانتخابات، منوهاً بأنه المجلس هو الطرف السياسي في البلاد الذي حافظ على وحدة ليبيا من خلال تماسكه وتواجده وعقد جلساته، إذ إنه يمثل 13 دائرة انتخابية تُمثل الشعب الليبي، وفق تعبيره.