بوبريق: باتيلي يمثل الدول المتصارعة على النفوذ في ليبيا

أكد عضو مجلس الدولة، أحمد بوبريق، أن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، يمثل الدول المتصارعة على النفوذ في ليبيا، مشيرا إلى أنه إذا استطاع التوفيق بين مصالح هذه الدول يمكن أن ينجز شيئا.

وقال بوبريق، في تصريحات صحفية: “ترحيب باتيلي بالتعديل الدستوري 13 مؤشر جيد ولكنه بحاجة إلى ضغط على الأطراف الدولية للقبول به، فحديثه عن التوافق بين الأطراف الليبية يقصد به التوافق بين الدول المتدخلة في ليبيا عن طريق الوكلاء المحليين”.

وأضاف “بعض الدول شعرت بأنها غير مُمثلة في التوافقات الحالية، وبالتالي تطالب بلجنة حوار تضمن مشاركتها عن طريق وكلائها المحليين، وأتوقع حدوث انتخابات رئاسية وبرلمانية هذا العام، ولكن هناك تخوفات من بعض العراقيل”.