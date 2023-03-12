كمين محكم يطيح بتشكيل عصابي خطير في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الاحد عن تمكن مركز شرطة الصابري من ضبط تشكيل عصابي خطير يمتهن سرقة المنازل والمحال التجارية بمنطقة اللثامة .

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد وكيل وزارة الداخلية فرج إقعيم وتعليمات السيد مدير أمن بنغازي بالتركيز على منطقة اللثامة لكثرة عمليات السرقة وإستجابةً لشكاوي المواطنين بالمنطقة حيث تم إعداد خطة من قبل السيد رئيس مركز شرطة الصابري المقدم فرج العشيبي .

وتم تكثيف عمليات التحري وجمع المعلومات بمنطقة اللثامة وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لهوية أفراد التشكيل القائم بعمليات السرقة 1.سرقة محل المواطن إعبيد جمال بودبوس بمنطقة اللثامة حيث قامو بسرقة عدد كبير من كروت الدفع المسبق ومبلغ مالي 2000 دينار 2.سرقة مبلغ مالي وقدره 30.000 ألف دينار من منزل المواطنة عائشة مبارك 3.سرقة شاشات عرض مرئي ومنظومة صوت من منزل المواطن سليم الفيتوري 4.السطو المسلح على وافدة نيجيرية الجنسية داخل منزلها بمنطقة اللثامة وسلب مبلغ وقدره 1500دينار وهاتفها المحمول وحقيبة يد وجواز سفر .

وبمتابعة رئيس وحدة التحقيق والتحريات نقيب عزالدين سويري تمكن أعضاء التحريات من معرفة أماكن تواجد أفراد هذا التشكيل العصابي وتم إعداد كمين محكم وضبطهم بالكامل وتم الإنتقال بهم إلى المركز .

وبالإستدلال معهم إعترفوا بمانسب إليهم وكما إعترفوا على عدة سرقات أخري لم يتم الإبلاغ عنها من قبل المواطنين .وأتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وتم إحالتهم إلى النيابة العامة..