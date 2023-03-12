بوراص: باتيلي يحمل مشاعر طيبة لليبيا ومبادرته غاب عنها التوازن

أكدت عضو مجلس النواب “ربيعة بوراص”، أن التوازن غاب عن في مبادرة عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وقالت “بوراص” في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك؛ “شهية غير مبررة للاستحواذ على أدوار الآخرين بعضهم يعيش في عزلة سياسية يحاول أن يتمدد من خلال الاستحواذ غير المبرر والذي يتغنى بمصالح الشعب والشرعية والمراحل الانتقالية، وتسليم السلطة مقابل الانتخابات، وغيرها من المبررات التي يلقيها العديد من الأطراف”.

وأضافت؛ “كان واضحاً غياب التوازن في مبادرة المبعوث الأممي لليبيا الإفريقي الذي يحمل لليبيا مشاعر طيبة وذلك لما تمثله ليبيا من أهمية لقارة افريقيا”.

وتابعت؛ “المفقود في المبادرة هو عدم وضوح تركيبة الحل والأوضح من ذلك الانقسام في مجلس الأمن حول آليات إنهاء المراحل الانتقالية”.

وأردفت أن “انتخابات 2023 لازالت كرة يتلقفها الشخص غير المناسب لعقدها والإشراف على سيرها ورعاية نتائجها”.

وختمت بوراص، موضحة أن “التفكير في التغيير الآمن أولوية كبيرة ويحتاج إعادة النظر في أهلية قيادة ملف الانتخابات وإيصالها لبر الأمان، واجب ومسؤولية أخلاقية تقع على عاتق الجميع بعيداً عن المتاجرة باستقرار وأمن وسلامة الليبيين”.