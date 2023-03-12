المنقوش لـ«سفير إيران»: لابد من تفعيل لجنة مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي

التقت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة عبدالحميد الدبيبة، بمكتبها اليوم الخميس، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى ليبيا محمد رضا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، فإن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة بين ليبيا وإيران وبدء الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية ومباشرة مهام عملها من طرابلس .

كما تطرّق اللقاء، إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، حيث جددت المنقوش تأكيدها ترحيب ليبيا بعودة العلاقات السعودية والإيرانية وثمنت هذه الخطوة الإيجابية، لما له من فائدة وأهمية للاستقرار في المنطقة، بحسب بيان خارجية المنقوش.