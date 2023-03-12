محلل سياسي يدعو خليفة حفتر لتسليم نفسه للقضاء

قال المحلل السياسي عبدالسلام الراجحي، أن القضاء حكم بعودة سيف الإسلام القذافي للترشح في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف الراجحي، في تصريحات تليفزيونية أن القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، عليه حكم قضائي في التسعينات ومطلوب للعدالة، ويجب أن يُسلم نفسه، وكذلك عليه حكم بعد 2011م من محكمة عسكرية في مصراتة .

وتابع المحلل السياسي، أنه على حفتر تسليم نفسه، ولو كان بريئًا فلتُبرئه المحكمة العادلة، ولو كان من عليهم أحكام ممنوعين من الترشح فلا يحق له الترشح .

وأشار الراجحي، الى أن حفتر ليس عليه مشكلة الجنسية فحسب بل عليه أيضًا أحكام قضائية، ولا يحق له الترشح.

ودعا الراجحي، مجلس النواب الى وضع مادة في القانون أن من عليه أحكام يُمنع من الترشح، مشيرًا الى أن المفوضية ستمنع حفتر من الترشح.

وقال الراجحي، أنه لم يطعن أحد على حفتر في القوانين السابقة، لأن القانون نص بأن يكون حكم نهائي وبات، ويجب أن تفصل فيه كل الدوائر القضائية حتى المحكمة العليا.