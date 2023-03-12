المنفي يبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية الليبية مع السفيرة البريطانية

استقبل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، اليوم الأحد، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا “كارولاين هورندال”، وذلك لبحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد.

وجددت السفيرة البريطانية، خلال لقائها المنفي، التزام بلادها بدعم جهود المجلس الرئاسي لتحقيق الاستقرار في البلاد، وتأييدها للمسار الديمقراطي.

وثمنت السفيرة البريطانية، موقف المجلس الداعم لخطة المبعوث الأممي إلى ليبيا بما يحقق الملكية الوطنية والتوافق الوطني وصولاً إلى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية قبل نهاية العام الجاري 2023 م.

كما قدمت السفيرة البريطانية، إحاطة حول الترتيبات الجارية لعقد الاجتماع القادم للجنة العسكرية المشتركة 5+5، وتأتي هذه الإحاطة إثر انتقال الرئاسة المشتركة للجنة المسار الأمني والعسكري إلى المملكة المتحدة.

بدوره، أكد المنفي، استمرار دعم المجلس الرئاسي لأعمال اللجنة، الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية.