لمناقشة عودة سفارة بلاده.. المنقوش تلتقي سفير إيران بطرابلس

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء المنقوش، اليوم الأحد، سفير جمهورية إيران الإسلامية لدى ليبيا محمد رضا، الذي بحثت معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية للبلدين.

وبين المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية، أن اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة بين ليبيا وإيران وبدء الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من طرابلس.

كما تطرّق اللقاء إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية حيث جددت المنقوش تأكيدها ترحيب ليبيا بعودة العلاقات السعودية والايرانية وثمنت هذه الخطوة الإيجابية ، لما له من فائدة وأهمية للاستقرار في المنطقة.