مهمة الحكومة والمركزي..الفيتوري ينتقد مطالبة الكبير لليبيين بتنويع الاقتصاد

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انتقد استاذ الاقتصاد في جامعة قاريونس عطية الفيتوري مطالب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لليبيين تنويع الاقتصاد.

وقال الفيتوري في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” :”رأيت اليوم على شاشات التلفزيون السيد الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي يخاطب الليبيين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار بأن عليهم تنويع الاقتصاد بدلا من الاعتماد على تصدير النفط والغاز فقط إذا أرادوا رفع قيمة الدينار”.

وتابع الخبير الاقتصادي :”نسى أو تناسى السيد الصديق أن ذلك ليس من مهمة الناس العاديين وإنما مهمة تنويع الإنتاج هي مهمة الحكومة والمصرف المركزي”.

وأضاف الفيتوري :”أن هذه المهمة تكون من خلال السياسات الاقتصادية المختلفة والبرامج المحددة بزمن للتنمية الاقتصادية والتي يكون هدفها تنويع الإنتاج بما يؤدي إلى تنويع الصادرات وإحلال الإنتاج الوطني محل الواردات”.

وأكد بالقول :”كلام السيد الصديق غير منطقي وغير اقتصادي إذ أن دول الخليج جميعا استطاعت المحافظة على قيمة عملاتها مقابل الدولار وغيره من العملات الأخرى لسنوات طويلة وهي في عمومها تعتمد على إنتاج نفس السلعة التي تنتجها ليبيا”.

زختم أستاذ الاقتصاد منشوره :”الحقيقة هي الفساد والبذخ في الصرف سواء بالعملة الوطنية أو العملات الأجنبية مع وجود غير المتخصصين على أجهزة الدولة المالية هو ما أدى بنا إلى هذا الوضع”.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، طالب أمس السبت خلال ملتقى رجال الأعمال والصناع الليبيين الأول بزليتن، بضرورة تعدد مصادر دخل الدولة من أجل تقوية الدينار الليبي، لافتا إلى تحديات عدة واجهت المصرف المركزي منذ العام 2014.