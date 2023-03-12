بصفته وزيرا للدفاع.. الدبيبة يبحث ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية

اجتمع رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، بصفته وزيرا للدفاع، مع رئاسة الأركان ووزارة الدفاع التابعة للحكومة، لمتابعة ملف المتقاعدين من المؤسسة العسكرية.

وبينت منصة حكومتنا التابعة لوزير الدولة للاتصال وليد اللافي، أن الاجتماع عقد بحضور رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ووزير المالية خالد المبروك، ورئيس الأركان التابعة للحكومة محمد الحداد، والمدّعي العام العسكري مسعود رحومة، ومستشار محافظ المصرف المركزي مصطفى المانع، وعدد من إدارات وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية.

وخُصِّص هذا الاجتماع لمتابعة تنظيم ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية، ومراجعة الإجراءات المعتمدة من وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي لتسوية أوضاع المتقاعدين.

وكُلّفت، خلال الاجتماع، إدارة الإمداد والتموين بتقديم تصورها العام لبند الإعاشة والتموين لتنظيمه.