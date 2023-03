أكسفورد لدراسات الطاقة: ليبيا وسط اهتمامات إيطاليا لتوسيع وارداتها الغازية

ليبيا – أجرى معهد “أكسفورد لدراسات الطاقة” التابع لجامعة “أكسفورد” البريطانية مقابلة إذاعية مع زميل الأبحاث الأقدم بالمعهد مصطفى عوكي بشأن الثروات الطبيعية.

المقابلة التي تابعتها وترجمت المرتبط الأبرز منها بالشأن الليبي صحيفة المرصد، تحدث خلالها عوكي عن توسيع آفاق تصدير الغاز إلى إيطاليا من دول منطقة شمال إفريقيا ومن بينها ليبيا، مؤكدًا أن هذا الأمر له معوقات كثيرة أبرزها زيادة الطلب المحلي المقدر بـ60% من الإنتاج الفعلي.

ووفقًا لـ عوكي، تسببت الحرب الروسية الأوكرانية في تركيز الاهتمام على الغاز القادم من دول منطقة شمال إفريقيا ومن بينها ليبيا، متطرقًا إلى اتفاقية الـ8 مليار دولار المبرمة مؤخرًا بين حكومة رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونظيرتها لتصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح عوكي أن هذه الاتفاقية لم تأتِ بجديد، فالإيطاليون مهتمون منذ زمن بعيد بالغاز الليبي في وقت من المقرر فيه لو سارت الأمور بشكل طيب الحصول على 4 مليارات متر مكعب إضافية منه على المدى المنظور، في وقت يتطلب فيه نظيره طويل الأمد تركيزًا استثماريًا أكبر في المنابع.

