المدون قشوط: محاولة المشري والإخوان رفض ترشح العسكريين شماعة لعرقلة الانتخابات

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اعتبر الناشط والمدون محمد قشوط أن استمرار رفض رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والإخوان المسلمين رفض ترشح العسكريين شماعة لعرقلة الانتخابات.

وقال قشوط في تغريدة على “تويتر” :”محاولة خالد المشري وتنظيم الإخوان وكل من يسبح في مسبح تفكيرهم التمسك بعدم ترشح العسكريين بزعم أنهم سيقودننا نحو الدكتاتورية من جديد ماهى إلا شماعة لعرقلة الانتخابات التي ستنهي وجودهم في السلطة”.

وأضاف الناشط :”لكن في المقابل لا أرى أي مبرر لكل من يتمسك بجنسيته الأجنبية ولم يتنازل عنها ويريد الترشح كائنن من كان لأن هذا التمسك يمنح المشري هامش مناورة للمماطلة بسبب وجود الجنسية لكل من يسعى للترشح إقطع على هؤلاء الطريق وبادر بالتنازل عن الجنسية حتى لا يجدو أي ذريعة يتعلقون بها .

وأوضح قشوط :”لو تكلفون أنفسكم البحث وراء خلفيات رؤوساء أمريكا التي تدعي أنها تقود لواء الديمقراطية في العالم ستجدون أغلبهم ضباط وجنود بالقوات المسلحة الأمريكية وعلى أقل تقدير يشترط قانونهم على ضرورة أداء الخدمة العسكرية وبعضهم شارك حتى في حروبهم التي شنت على فيتنام و أفغانستان و العراق”.

وتابع :”لماذا الخوف من ترشح المشير خليفة حفتر للانتخابات وجعل مسألة ترشحه حجة تتعلقون بها لعرقلة الانتخابات من أجل استدامة الفوضى التي تخدم مصالحكم الخاصة على حساب معاناة الليبيين، طالما تقولون إنه لم تعد لديه قاعدة شعبية فاتركوا الصندوق بينكم وبينه وليقرر الشعب من يراه مناسبًا”.