لنقي: نجاح 6+6 في تحقيق التوافق حول شروط الترشح للانتخابات سيسهل إجرائها نهاية العام

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قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إذا نجحت لجنتي 6+6 في تحقيق التوافق حول شروط الترشح للانتخابات سيسهل كثيرا في الإسراع في إجرائها نهاية العام الجاري.

وأضاف لنقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”أن إجراء الانتخابات سيخفف من التدخلات الأجنبية.

وتابع عضو المجلس أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي تراجع عما قاله الفترة الماضية، ورجع للاعتماد على مجلسا النواب والدولة للخروج بقوانين انتخابية وخارطة طريق واضحة”.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أعلن أمس السبت عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، والاتفاق على قاعدة دستورية قبل يونيو المقبل لضمان إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح باتيلي في مؤتمر صحفي أن تحديد الانتخابات لا يمكن أن يُترك بيد مجلسي النواب والدولة فقط، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة والمشاورات المحلية، بهدف الوصول إلى قاعدة دستورية تنظّم إجراء انتخابات في البلاد.

وأكد أنه لا يمكن تحديد موعد للانتخابات في ليبيا قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها، ومن ثمّ إحالتها إلى مفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية.

واتهم المبعوث الأممي، مجلسي النواب والدولة بالتقاعس عن الانتهاء من القاعدة الدستورية العام الماضي، مؤكدا أنه يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023، إذا تمّ وضع القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو.