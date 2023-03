قزيط: الحلّ الوحيد في ليبيا يكمن بوجود إرادة دولية للضغط على الأطراف التي تحمل السلاح

ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط أن ما قدمه المبعوث الأممي لا يرتقي لأن يكون مبادرة جديدة أو خارطة طريق لحل الأزمة الليبية. قزيط أكد في تصريح لـ “بي بي سي” أن مجلس الدولة وكافة الأطراف الليبية تتفق مع ما قدمه باتيلي فيما يخص “الخطوط العريضة” معتبراً أن “الشيطان يكمن في كيفية التطبيق”.

وقال: إن حالة الاستقطاب بين أطراف الصراع التي تغذيها أطراف خارجية تدّعي أنها تبحث عن الحلّ هي سبب رئيس لعدم التوافق في الحالة الليبية. وأشار إلى أن إنشاء لجنة جديدة دون إنهاء حالة الاستقطاب تلك، سيكون بمثابة إعادة تجربة “اللجنة سيئة السمعة” التي أنشأتها اللجنة في تونس وجنيف خلال الحوارات السابقة، بحسب قوله. ولفت إلى أن فكرة إعادة النظر في ملفات المترشحين التي تم تقديمها قبل عام ونصف العام “أمرًا منطقيًا”، مشددًا على ضرورة مراجعة طلبات الترشح، وإعادة فتح السجل الانتخابي، إذ أن المرحلة تقتضي وجود قانون انتخابات جديد. أما حول تحديد يونيو القادم موعدًا لتسليم قاعدة دستورية تنظم الانتخابات القادمة فرأى أن الأطراف قد لا تستطيع التوصل إلى حلّ حول النقاط الخلافية القائمة خاصة فيما يتعلق بشروط ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية. وبيّن أن الحلّ الوحيد في ليبيا يكمن في وجود إرادة سياسة دولية للضغط على الأطراف التي تحمل السلاح، وليس الحديث عن انتخابات دون تحديد شروطها، إذ أن ذلك قد يكون “شرارة لحربٍ جديدةٍ”.

