وسط تقارب طهران والرياض، ترتيبات لفتح سفارة إيران في ليبيا

أعلنت وزيرة الخارجية ” نجلاء المنقوش” بدء الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية لاستئناف عملها من العاصمة طرابلس.

وبحثت ” المنقوش” في لقائها مع سفير جمهورية إيران الإسلامية “محمد رضا” سبل تعزيز التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة.

كما تطرق اللقاء بين الجانبين إلى مستجدات القضايا الإقليمية والدولية والتي كان آخرها التقارب السعودي الإيراني.

وكانت المنقوش قد رحبت بعودة العلاقات بين “المملكة السعودية” و”إيران” والاتفاق على فتح السفارات بالبلدين، معتبرة إياها خطوة ستساهم في خفض التوتر في الشرق الأوسط والخليج والمضي قدما في تطوير العلاقات الثنائية بين الدولتين.

المصدر: وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية

