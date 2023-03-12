خارجية دبيبة: نرتب لاستئناف عمل السفارة الإيرانية في طرابلس

قالت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، اليوم الأحد، إنه تم البدء في تنسيق الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من طرابل.

والتقت وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، في مكتبها مع السفير الإيراني لدى ليبيا محمد رضا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.

يأتي اللقاء بعد يوم واحد من تعليق وزارة الخارجية على عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، واتفاق البلدين على إعادة فتح سفاراتيهما في كل من الرياض وطهران.

وقالت الوزارة في بيان أمس السبت إن هذا الاتفاق يخدم مصالح البلدين والمنطقة ويؤسس لإطلاق حوار عربي- إيراني، يُخفف من حدة التوتر في الشرق الأوسط والخليج العربي.