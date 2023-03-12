وزارة الخارجية: ترتيبات لاستئناف عمل السفارة الإيرانية من طرابلس

أعلنت وزارة الخارجية التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، بدء تنسيق الترتيبات لعودة السفارة الإيرانية لمباشرة مهامها من طرابلس، وذلك خلال لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش في مكتبها مع السفير الإيراني لدى ليبيا محمد رضا.

وخلال اللقاء، وحسب تغريدة للوزارة عبر موقع التدوين المصغر «تويتر»، بحثت المنقوش مع السفير الإيراني “سبل تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة تفعيل لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين”.

ويوم أمس، علقت وزارة الخارجية على عودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية وإيران، واتفاق البلدين على إعادة فتح سفاراتيهما في كل من الرياض وطهران، مؤكدةً إن هذا الاتفاق “يخدم مصالح البلدين والمنطقة ويؤسس لإطلاق حوار عربي- إيراني، يُخفف من حدة التوتر في الشرق الأوسط والخليج العربي”.