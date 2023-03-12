المبعوث الأمريكي: على الأطراف الليبية الاستماع إلى باتيلي

طالب المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، الأطراف السياسية الليبية بالاستماع إلى ملاحظات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبدالله باتيلي، لإنجاز الانتخابات وتحقيق الاستقرار.

وقال المبعوث الأمريكي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:” أحث الأطراف السياسية الليبية على الاستماع إلى ملاحظات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي، والنظر في كيفية أن يكونوا جزءًا من حل يكسر الجمود السياسي”.

وكان باتيلي، أوضح خلال مؤتمر صحفي، أمس السبت، بعد أيام من إطلاق مبادرته، أن مبادرته تركز على إمكانية وضع خارطة طريق واضحة للوصول إلى الانتخابات في منتصف يونيو المقبل، لإجراء الاقتراع في نهاية 2023.

ولفت إلى أن خطته تعتمد على تهيئة المسارين الأمني والعسكري، بما يضمن سلامة الأجواء المحيطة بالانتخابات؛ بينما بدا من حديثه رفضه استمرار وجود دور كبير لمجلس النواب، الذي اعتبر أن اختصاصاته انتهت، وأن أعضاءه عليهم تقديم أنفسهم للشعب من جديد لانتخابهم.

وقال باتيلي، إن اللجنة رفيعة المستوى المعنية بالتمهيد للانتخابات ستشكَّل من الأطراف الليبية، وستعمل على صياغة مدونة سلوك للمرشحين وتضمينها في القاعدة الدستورية، مضيفا أن اللجنة ستكون مخولة بتنفيذ المبادرة الأممية «لكنها لا تحمل حلا من الخارج، ولا تهدف إلى تجاوز الأطراف السياسية المحلية».