مستشار سابق في المحكمة العليا: خطة باتيلي زادت في تعقيد المسألة

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اعتبر المستشار السابق بالمحكمة العليا الليبية جمعة الزريقي خطة مندوب الأمم المتحدة في ليبيا عبدالله باتيلي بأنها زادت في تعقيد المسألة.

وقال الزريقي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”أسفرت خطة باتيلي عن المزيد من تعقيد المسألة ولن تؤدي إلى الحل السياسي”.

وأضاف المستشار السبق :”خطة المبعوث الأممي تتضمن زيادة المدة وربما أكثر من سنة هذا إذا لم تحدث أمور أخرى ليست في الحسبان”.

وأوضح الزريقي أنه ما دام مجلس النواب والدولة لهم دور في الحل فذلك يعني بقاء من كان سببا في المشكلة بيده الحل فلن يصلا إلى حل.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي أعلن أمس السبت عن مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، والاتفاق على قاعدة دستورية قبل يونيو المقبل لضمان إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري.

وأوضح باتيلي في مؤتمر صحفي أن تحديد الانتخابات لا يمكن أن يُترك بيد مجلسي النواب والدولة فقط، مشددًا على ضرورة توسيع قاعدة المشاركة والمشاورات المحلية، بهدف الوصول إلى قاعدة دستورية تنظّم إجراء انتخابات في البلاد.

وأكد أنه لا يمكن تحديد موعد للانتخابات في ليبيا قبل الانتهاء من إعداد القوانين والاتفاق عليها، ومن ثمّ إحالتها إلى مفوضية الانتخابات لبحث القضايا الأخرى المتعلقة بالعملية الانتخابية.

واتهم المبعوث الأممي، مجلسي النواب والدولة بالتقاعس عن الانتهاء من القاعدة الدستورية العام الماضي، مؤكدا أنه يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023، إذا تمّ وضع القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو.

واتهم المبعوث الأممي، مجلسي النواب والدولة بالتقاعس عن الانتهاء من القاعدة الدستورية العام الماضي، مؤكدا أنه يمكن إجراء الانتخابات في نهاية عام 2023، إذا تمّ وضع القوانين الانتخابية قبل نهاية يونيو.