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الدبيبة يناقش مع شكشك والحداد ومستشار الكبير ملف «المتقاعدين العسكريين»

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا، مع رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك”، ووزير المالية في حكومته “خالد المبروك”، ورئيس أركانه “محمد الحداد”، والمدّعي العام العسكري في حكومته “مسعود ارحومة”، ومستشار محافظ المصرف المركزي “مصطفى المانع”، وعدد من إدارات وزارة الدفاع، وآمري المناطق العسكرية.

وبحسب بيان حكومة الدبيبة، فإن الاجتماع خصص لمتابعة تنظيم ملف المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية، ومراجعة الإجراءات المعتمدة من وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي لتسوية أوضاع المتقاعدين.

وكُلّفت، خلال الاجتماع، إدارة الإمداد والتموين بتقديم تصورها العام لبند الإعاشة والتموين لتنظيمه.

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الحداد الدبيبة شكشك مستشار الكبير ملف «المتقاعدين العسكريين»

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صحيفة الساعة 24

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