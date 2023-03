ليبيا – اعتبر القيادي بجماعة الإخوان محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي أن ترحيب المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بتوافق مجلسي النواب والدولة على التعديل الدستوري الـ13 هو تأكيد على مشروع التوافق الوطني المبني على ملكية الليبيين للحل الذي تمت الدعوه إليه والتمسك به، ويعتبره الحزب مفتاح الحل للأزمة مهما كانت الصعوبات التي تواجه توافق المجلسين.

صوان قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إنه من المهم التعجيل بتشكيل اللجنة رفيعة المستوى التي تمثل كل الأطراف الرئيسية، لتكون هي الضامن لوضع سلطة تنفيذية موحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة ولسد أي فجوات يخفق المجلسان أو لجنة 6+6 في التوافق عليها مع ضرورة وضع سقف زمني محدد لها.

ودعا المجلسين إلى تحمل مسؤولياتهما أمام الشعب الليبي، فلم يعد هناك وقت لتضيعه، ولم تعد ليبيا قادرة على استمرار الانقسام.

وأكد على ضرورة الاستفادة من المظلة الأممية ورعاية بعثتها لحل الأزمة، وحرصها على بناء التوافق بالاعتماد على ما تبقى من شرعية الإعلان الدستوري وتعديلاته والأجسام المنبثقة عنه.

Shares

The post صوان: على مجلسي النواب والدولة تحمل مسؤولياتهما أمام الشعب فلم يعد هناك وقت نضيعه first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية