دبيبة: توافر كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبدالحميد دبيبة، اليوم الأحد، على توافر الاحتياجات الأساسية خلال شهر رمضان المبارك.

وقال دبيبة خلال زيارته لأحد مصانع المواد الغذائية اليوم الأحد، إن العاملين يواصلون الليل بالنهار لتوفير الاحتياجات الأساسية من الألبان والعصائر والأجبان وبكميات وفيرة، لتوزيعها في ربوع ليبيا كافة ضمن تعليماته العاجلة، حسب بيان صادر عن الحكومة.

وزار الدبيبة رفقة عدد من الوزراء، شركة الجيد للصناعات الغذائية للوقوف على سير العمل بها، واطلع على رؤية مجلس الإدارة المستقبلية لفتح خطوط إنتاجية جديدة في الفترة القريبة، معربا عن إعجابه بتوطين الصناعات الغدائية داخل ليبيا بآيادٍ ليبية.

وخلال الزيارة، جرى افتتاح خط جديد لجبنة المثلثات لتتحول الشركة من شركة مستوردة للأجبان إلى شركة مصنعة بقدرة إنتاجية تبلغ 3600 عبوة في الساعة، و96 ألف عبوة يوميا و2.8 مليون عبوة شهريا.

وفي وقت سابق، شارك رئيس الحكومة في تدشين أكبر مصنع للمكرونة والكسكسي والسميد في شمال أفريقيا بمجمع الدافنية للصناعات الغذائية في مصراتة.