شاهد … اشتباكات عنيفة واغلاق للطرق في منطقة تاجوراء والعائلات توجه نداء استغاثة

أكدت مصادر محلية وشهود عيان، أن منطقة تاجوراء، شرق العاصمة طرابلس، تشهد لليوم الثاني توتراً واحتقاناً وتجمعات للمسلحين، مشيرةً إلى سماع اصوات اشتباكات عنيفة واغلاق للطرق واشتعال النيران عقب سقوط القذائف بالمنطقة.

وقالت المصادر ان قوات تابعة لكتيبة بشير خلف الله المعروف بـ”البقرة” هجمت على منزل شخص يدعى عبدالرحيم بن سالم بالمنطقة، وانها ايضا تهاجم معسكر الجوية وسط سماع اشتباكات مسلحة بشكل مستمر.

ووفقا للمصادر اغلقت عدد من الطرق في المنطقة بينها طريق بئر الاسطى على خلفية الاشتباكات الدائرة في المنطقة، وسط تحركات في الـ 4 شوارع الكهرباء بآليات الـ14.5 والـ23 .

ووجهت عائلات من منطقة بئر الأسطى ميلاد تاجوراء ‏نداء استغاثه إلى جهاز الطوارئ والجهات المعنيةً لإجلائهم من منازلهم جراء الاشتباكات الدائرة بالمنطقة.





كما طالب مستشفي بئر الاسطي ميلاد من لديهم مرضى داخل قسم الايواء الحضور للمستشفى لإخراج المرضى .

وفي وقت سابق، اوضح شهود عيان مرور سيارات ومدرعات من طريق منطقة صلاح الدين متجهين نحو طريق الشوك في العاصمة طرابلس.

ويوم أمس شهدت منطقة تاجوراء توتراً أمنياً واحتقان، على خلفية تصفية قيادات تابعة لكتيبة رحبة الدروع بإمرة بشير خلف الله “البقرة” من قبل اشخاص تابعين لكتيبة أسود تاجوراء، أحدهم يدعى محمود الزياني والاخر يدعى عبيدة عبدالفتاح خلف الله وهو من أبناء عمومة بشير خلف الله.

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